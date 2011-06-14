Дорогие друзья!
Мы уже писали о том, что Банк Хоум Кредит запустил конкурс на Лучший отзыв о нашем Банке.
Спасибо, что так высоко оцениваете творчество наших Клиентов.
Напоминаем, что времени до подведения итогов конкурса осталось очень мало, и совсем скоро мы определим первых победителей дебютного конкурса.
Не забывайте, что в качестве номинантов вы можете выбирать до трех отзывов из тех, которые, по вашему мнению, достойны награждения. У каждого пользователя есть право на победу!
Оставить свой голос за тот или иной отзыв вы можете в этой теме;
Кроме того, надо особо отметить, что, если вы хотите стать победителем этого конкурса, то можете смело выкладывать на сайте отзывы, свидетельствующие о вашем опыте работы с нашим Банком. Мы уверены, что ваше мастерство принесет удачу именно вам!
Ждем ваших новых отзывов!
С уважением,
Департамент Клиентского Сервиса.
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