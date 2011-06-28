Дорогие друзья!

Рады сообщить Вам о том, что голосование продолжается до 30 июня.



Оставить свой голос за тот или иной отзыв вы можете в этой теме

Хотелось бы отметить то, что борьба за первое место развернулась не на шутку!


Предварительные результаты таковы:

Май:
1 место – отзыв под названием "Этот банк обещал мне сыр" = 7 голосов

Июнь:
1 место – отзыв под названием "Повеселили" = 8 голосов

Друзья, если вы хотите стать победителем нашего конкурса, то можете выкладывать на сайте отзывы, свидетельствующие о вашем опыте работы с нашим Банком. Мы уверены, что каждый из Вас сможет стать победителем и выиграть ценные призы от Хоум Кредит по итогам конкурса.