Банк Хоум Кредит зарегистрировал официальную группу в крупнейшей российской социальной сети.
Хоум Кредит Банк расширяет каналы коммуникации. К открытым ранее представительствам в Twitter и Fаcebook сегодня добавился новый канал – официальная группа в самой популярной в России социальной сети ВКонтакте.
В социальных сетях Банк Хоум Кредит сообщает о последних новостях, специальных акциях, публикует информацию на тему личных финансов, и отвечает на вопросы Клиентов.
Группу Банка ВКонтакте можно найти по адресу http://vk.com/homecredit
Хоум Кредит в сети Интернет:
Twitter
Facebook
http://www.homecredit.ru
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