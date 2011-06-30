Банк Хоум Кредит зарегистрировал официальную группу в крупнейшей российской социальной сети.

Хоум Кредит Банк расширяет каналы коммуникации. К открытым ранее представительствам в Twitter и Fаcebook сегодня добавился новый канал – официальная группа в самой популярной в России социальной сети ВКонтакте.

В социальных сетях Банк Хоум Кредит сообщает о последних новостях, специальных акциях, публикует информацию на тему личных финансов, и отвечает на вопросы Клиентов.

Группу Банка ВКонтакте можно найти по адресу http://vk.com/homecredit

Хоум Кредит в сети Интернет:
Twitter
Facebook
http://www.homecredit.ru