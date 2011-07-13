Уважаемые Клиенты Банка Хоум Кредит, мы хотим Вам напомнить о том, что Вы всегда можете найти адрес, график работы, телефон и ФИО управляющего офиса зайдя на сайт Банка Хоум Кредит , выбрать раздел офисы.
В данном разделе Вы сможете выбрать интересующий Вас город и офис, и даже уточнить его местонахождение с помощь Google-карты. Банком была внедрена дополнительная возможность уточнение информации об оформления вкладов в валюте, депозитов, срочных переводов Western Union или наличие банкоматов в интересующем Вас офисе.
Мы надеемся на то, что данный функционал поможет Вам и сделает процесс Вашего взаимодействия с Банком Хоум Кредит более удобным.
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