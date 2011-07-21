Стремясь сделать кредитную линейку еще более привлекательной и конкурентоспособной, Банк Хоум Кредит увеличил максимальную сумму кредита по продукту «Отличное предложение». Теперь Клиенты Банка могут получить кредит наличными до 700 тысяч рублей по ставке 19,9% годовых. Максимальный срок кредита составляет 5 лет.
Продуктовая линейка Банка Хоум Кредит способна удовлетворить потребности самых разных категорий заемщиков. Кроме «Отличного предложения» Банк также предлагает кредит для тех, кому срочно нужны средства - «Простое решение». Его отличительной особенностью является быстрое время принятия кредитного решения Банком и облегченные требования к пакету предоставляемых документов. По условиям продукта Клиент может получить до 75 тысяч рублей в течение получаса и всего по двум документам.
В линейке кредитов также стоит отметить продукт «Оптимальный выбор», по его условиям которого максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей.
Условия кредитования и процентные ставки зависят от количества документов, которое может предоставить заемщик. Чем больше документов – тем ниже ставка, выше сумма и больше срок кредита.
Банк Хоум Кредит не предусматривает никаких комиссий - ни единовременных, ни периодически взимаемых.
Напомним также, что в июне 2011 года Банк запустил специальную акцию для Клиентов, оформивших онлайн-заявку на кредит на сайте банка. Заемщик, оформивший заявку, может получить в подарок комплект «Близкие вещи» или скидку в размере последнего ежемесячного платежа. Условия продукта предусматривают отмену последнего ежемесячного платежа для Клиентов, которые аккуратно и своевременно погашают кредит в течение всего его срока.
Ознакомиться с условиями акции и оформить заявку можно по ссылке: http://www.homecredit.ru/online1.php
Комментарии 0