Банк Хоум Кредит обновил линейку депозитов, увеличив ставку по продукту «Только плюсы» до 10% годовых.
В стремлении усовершенствовать свои депозитные предложения и сделать их более выгодными и привлекательными для Клиентов Хоум Кредит Банк увеличил годовую процентную ставку по продукту «Только плюсы» на 1%. Условия по данному вкладу теперь предполагают размещение средств на 24 месяца по ставке 10% годовых при минимальной сумме первоначального взноса 30 000 рублей. Теперь вкладчики Банка могут зарабатывать на своих сбережениях больше! Важно отметить, что по данному вкладу предусмотрена система льготных ставок при досрочном расторжении договора. Так, при досрочном расторжении договора по обновленному вкладу «Только плюсы» по истечении половины срока ставка вклада сохраняется на уровне 9% годовых. Предложение действует только для рублевых депозитов.
В Банке также действует предложение «Большой процент» - 10% годовых на срок 18 месяцев с возможностью частичного снятия денежных средств 1 раз в месяц. В этом случае Клиенту необходимо внести первоначальный взнос в размере не менее 500 000 рублей. Неснижаемый остаток по вкладу составляет также 500 000 рублей
Максимально гибкие условия предлагаются по вкладу «Хорошие новости»: минимальный взнос от 1000 рублей, срок – 6 месяцев, ставка - 7% годовых, без ограничений по количеству и сумме снятий и пополнений. Ставка не меняется даже при досрочном востребовании.
Напомним также, что с июня 2011 года Банк предлагает Клиентам дополнительный бонус при оформлении онлайн-заявки на депозит. Теперь, оформляя заявку на сайте Банка, Заемщик может получить дополнительные 0,5% к ставке в рублях по вкладам «Только плюсы» или «Большой процент».
Ознакомиться с условиями акции и оформить заявку можно по ссылке: http://www.homecredit.ru/product.php?g=51&id=140
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