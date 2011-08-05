Что будет с Европой?

Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит: Для того чтобы оценить влияние долгового кризиса Европы давайте сначала посмотрим на данные статистики. По данным Евростата, с 2009 по 2010 годы падение ВВП Греции составило 6,5%, а размер государственного долга Греции по итогам 2010 года составил 329 млрд. евро или 142,8% от ВВП. Это в два раза выше, чем, например, у Франции. Превышение 100% барьера по госдолгу произошло в 2005 году, что, впрочем, случалось с Грецией и ранее (с 2000 по 2002 годы), но тогда ее правительство смогло справиться с ситуацией. А с 2008 года возникли настоящие трудности. Для обслуживания старых кредитов страна брала новые, и, как следствие, в 2008 году размер ее долга составлял 110,7% от ВВП, а в 2009 – уже 127,1%.



И сам-то размер долга – это не проблема, в Италии, например, с 1998 года размер долговых обязательств всегда превышал 100% от ВВП, дело в стабильности – если в короткие сроки страна начинает настолько активно увеличивать объемы заимствований – это сигнал - «прогнило что-то греческом королевстве», если перефразировать Шекспира.



Греция – это самый яркий пример. В Европе сформировалась совокупность государств, экономическая стабильность которых вызывает опасения. Их называют PIIGS – это не оскорбление, а аббревиатура, сформированная по первым буквам в их названиях: Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain. Так вот в этом сообществе PIIGS на втором месте по размеру государственного долга находится Италия – 119% от ВВП в 2010 году, далее Ирландия – 96,2% от ВВП, Португалия – 93% и Испания – 60%.



Экономика Греции - это только 2,5% от экономики еврозоны, однако, несмотря на это, опасность дефолта там подрывает доверие инвесторов к другим странам валютного союза. Поэтому наиболее чувствительно к возможному невыполнению Грецией своих долговых обязательств реагирует фондовый рынок. Доходность по греческим правительственным облигациям со сроком погашения 10 лет составила в конце июля 14,6%, что характеризует степень риска по этим бумагам. Ведь чем выше риск – тем выше доходность.



Что будет с экономической ситуацией в нашей стране? В случае, если дефолт Греции все-таки произойдет, начнется эффект домино, который затронет другие проблемные страны еврозоны и возможно приведет к дестабилизации экономики всего ЕС. Для России последствия будут достаточно ощутимыми, поскольку страны Европы являются нашими ключевыми внешнеторговыми партнерами (48,9% внешнеторгового оборота России приходится именно на ЕС). В случае падения курса евро неизбежно сокращение объемов российского экспорта. При текущем положении дел внутри России (ускоренный рост импорта, устойчивый отток капитала из страны четыре квартала подряд) это может негативно сказаться на устойчивости рубля.



Однако, дефолт Греции представляется сейчас не очень вероятным, несмотря на то, что многие эксперты считают его оптимальным способом восстановления экономики страны. Экономические локомотивы Европы (Германия и Франция) крайне не заинтересованы в дестабилизации евро и вынуждены оказывать полномасштабную финансовую поддержку Греции и другим странам, несмотря на крепнущее недовольство этим фактом внутри самих себя.