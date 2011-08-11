95% Клиентов Хоум Кредит Банка соглашаются с тем, что деньги на карманные расходы давать детям необходимо, однако делать это нужно когда ребенок достигает возраста 10 лет. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ХКФ среди своих Клиентов.
26% опрошенных считают, что ребенок может распоряжаться собственными средствами, начиная уже с 7 лет. Но все же средний возраст, с которого ребенку можно давать деньги на карманные расходы, респонденты обозначили 10 лет. А 7, 4% ответивших решили, что ребенку в возрасте 10 лет деньги не нужны.
По мнению специалиста по финансовому воспитанию руководителя проекта «Школа личных финансов для родителей» (http://www.familyfinance.ru) Галины Остриковой, наличные деньги у ребенка появляются гораздо раньше, как правило, до достижения 10-летнего возраста, когда он идет в школу и у него возникает необходимость за что-то платить. «Чаще всего эти деньги бывают целевыми: на завтрак, на булочку, на проезд и т.п.», - говорит Галина.
Получение карманных денег в семье, по словам эксперта, - это «первые базовые уроки финансовой грамотности, когда ребенок учится здоровому отношению к деньгам, а также осваивает и перенимает модель успешного управления деньгами, узнает, что такое личные средства и как их правильно использовать. Поэтому карманные деньги ребенку нужно давать обязательно».
По данным опроса Банка Хоум Кредит средняя сумма, на которую готовы раскошелиться родители 10-летнего чада ежемесячно, составляет ни много ни мало 1000 рублей. Чаще же всего опрошенные в своих ответах склонялись к сумме 500 рублей в месяц (18%).
«Сумма, которую родители выделяют ребенку ежемесячно, зависит от нескольких показателей: от размера дохода родителей, возраста ребенка и его зрелости, страны, в которой проживает семья (в некоторых странах этот размер определяется на законодательном уровне, в России такого нет), семейной ситуации, от того, сколько денег выдают другие родители сверстникам. Но даже если у семьи нет возможности выделять 500-1000 рублей, важно давать хотя бы ту минимальную сумму, которую вы сможете позволить - обладание деньгами позволило ему иначе смотреть на жизнь и собственную самостоятельность», - считает Острикова.
26% из тех, кто считает, деньги ребенку необходимы, уверены, что давать их нужно за помощь по дому. А 72% уверены, что для того, чтобы получить карманные деньги, ребенок мыть посуду и пылесосить пол не обязан.
Эксперт по финансовому воспитанию Галина Острикова согласна с большинством респондентов, она убеждена, что за регулярный домашний труд платить не нужно – компенсацией за усилия для ребенка должна быть радость от того, что он внес посильную лепту в заботу о своей семье. Правда при наличии определенных договоренностей с ребенком родители могут выступить своего рода первыми работодателями, но только при условии, что оплата производится за какое-либо творческое применение его способностей или за разовые работы, которые не входят в круг его повседневных обязанностей.
«У нашего Банка богатый опыт в вопросах повышения финансовой грамотности. Стремясь проникнуть как можно глубже в истоки взаимоотношений людей и денег, мы заинтересовались в каком возрасте у маленьких россиян происходит формирование представлений о деньгах. Результаты исследования совпали с нашей точкой зрения о том, что отношения с деньгами нужно выстраивать с раннего возраста. Я бы также отметила, что кроме практической стороны вопроса, вроде в каком возрасте и какие суммы выдавать, важно приучать ребенка относиться к деньгам, в первую очередь, как к средству, а не как к цели», - комментирует результаты исследования Ирэн Шкаровская, начальник Управления стратегических коммуникаций.
Отметим, что в результате исследования было опрошено 400 человек.
В августе ХКФБ намерен опубликовать информацию с результатами аналогичного опроса, который проведут коллеги из Хоум Кредит в Чешской Республике и Словакии.
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