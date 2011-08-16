«Евро-американские горки» глобальной экономики: что дальше?

Снижение ликвидности вызовет рост вкладов – Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит с обзором и комментариями последних макроэкономических событий:



Экономическая ситуация, сложившаяся в мире за последние две недели, может понравиться только любителям острых ощущений. Остальные находятся в плену пессимистичных настроений. И хотя паника среди инвесторов сейчас утихла, общий настрой такой, что пламя может разгореться из искры в любой момент.



После решения вопроса о планке госдолга США и последствий снижения S&P кредитного рейтинга США, фокус напряжения переместился в Европу. Из-за проблем с государственным долгом в Греции, в начале августа резко вырос риск по государственным долгам Испании и Италии, и только благодаря массированной скупке ЕЦБ облигаций этих стран, ситуацию удалось как-то стабилизировать.



Следующим «сюрпризом» стало возможное снижение кредитного рейтинга у одного из локомотивов ЕС - Франции, у которой, при величине государственного долга (81,7% от ВВП), дефицит бюджета вырос до 7,0% в 2010 с 3,3% в 2008 году.



Одним из путей решения долгового кризиса Европы стало предложение Италии о выпуске единых облигаций стран еврозоны, которые позволят равномерно распределить долговую нагрузку. Однако, из-за нежелания нести дополнительные расходы, этот путь не находит отклика в сердцах финансово-промышленной элиты Германии или простых немцев.



На этом фоне уже многие ведущие финансисты проявили свое беспокойство. Помимо президента Всемирного Банка, Джордж Сорос назвал ситуацию невыносимой и заявил о скорой кульминации кризиса.



Сейчас в России действительно нет проблем с ликвидностью, как это было в 2008 году. Хотя, по мере наращивания объемов кредитов, устойчивого оттока капитала и ужесточения денежно-кредитной политики, с начала года наблюдается заметное сокращение избыточной ликвидности. Ожидается, что в ближайшее время ситуация будет стабильной, однако период чрезмерной ликвидности закончился. Это не значит, что пришло время «затянуть пояса», просто наступил период оптимальной ликвидности. Для поддержания объемов кредитования, необходимых чтобы удовлетворить спрос населения, банки будут изыскивать дополнительную ликвидность. Для простых жителей России это выльется в повышение ставок по депозитам, что не может не радовать.