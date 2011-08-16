В самый разгар подготовки к школьному сезону покупатели магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и «Техносила» смогут воспользоваться выгодными кредитными предложениями от Банка Хоум Кредит.В сезон, который принято называть «Назад в школу», когда жители России озабочены покупками товаров к новому учебному году, Банк Хоум Кредит идет навстречу потребностям клиентов и предлагает удобные кредитные продукты «0-0-24» и «Люкс» с 0% переплаты, при сумме первоначального взноса 0 рублей.По продукту «0-0-24» кредит выдается на срок в 24 месяца. В рамках данной акции торговые сети компенсируют покупателю сумму процентов, подлежащих уплате Банку, предоставляя скидку на товар. Предложение распространяется на все группы товаров, при этом сумма покупки должна составлять от 3 000 до 100 000 рублей.В рамках продукта «Люкс» компенсация суммы процентов по кредиту за счет скидки на товар производится аналогичным образом, но условия по срокам более гибкие – Клиент может оформить кредит на 6, 12, 18 или 24 месяца.Срок действия акций «0-0-24» и «Люкс» в сети магазинов «Эльдорадо» - с 15 августа по 18 сентября. В магазинах «Техносила» акции стартуют 16 августа и заканчивают свое действие 19 сентября.Отметим, что в прошлом году акция «0-0-24» вместе с сетью «Эльдорадо» была расценена как суперуспешная – выгодными кредитами воспользовались более 300 тысяч россиян. Данный продукт также позволил качественно и количественно улучшить Клиентскую базу Банка и его кредитный портфель.