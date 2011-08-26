Иван Свитек, председатель Правления Банка Хоум Кредит, выступил на Всероссийском Банковском Форуме в Нижнем Новгороде.

В своем выступлении Иван Свитек отметил, что современные банковские услуги не доступны большинству россиян, поскольку количество банковских офисов в России в 4 раза меньше, чем в среднем в мире, и большинство их сконцентрировано в столицах, в то время как половина жителей России живет в глубинке.



В России не принято доверять Банкам. Услуги, составляющие основу банкаризации России, такие как POS кредиты, платежные терминалы, зарплатные карты, переводы, появились в ответ на недостатки традиционных банковских услуг.



«Многие люди испытывают психологический дискомфорт перед помпезными и высокомерными банковскими офисами», - отметил Иван Свитек. Он рассказал об инновационных примерах работы банковской розницы в Бразилии, Мексике и Англии, где Банки научились использовать существующую удобную потребителям инфраструктуру (продуктовые магазины, почты, аптеки, лотерейные киоски) для предоставления банковских услуг.



«Россияне имеют право на банковские услуги также, как на здравоохранение и образование. Банкаризация выгодна не только банкирам, она выгодна обществу, поскольку повышает уровень его экономического развития», - сказал Иван Свитек.