Дорогие друзья,
Рады вам сообщить, что, оплачивая свои покупки картой Банка Хоум Кредит в точках «Выгодного маршрута», вы можете получить в подарок удивительно путешествие на двоих в Грецию в отель 5* в октябре.
Победителем станет лидер по количеству покупок в сентябре в точках маршрута!
Точки «Выгодного маршрута»: сеть обувных магазинов «Mascotte», сеть салонов женского белья «Эстель Адони», салоны мужского белья «X.O.», сеть салонов женского белья «Золотая стрекоза», сеть салонов женского белья «Демуазель Дорэ», сеть фирменных салонов домашнего текстиля «Бельпостель», сеть магазинов одежды и аксессуаров для детей «Acoola», магазины молодежной женской одежды «Concept Club», сеть кофеен «Кофе Хауз», сеть фирменных магазинов «Московского ювелирного завода».
Поездку организует наш партнер - туристическая фирма «Лабиринт».
Турпакет на двоих человек включает в себя авиаперелет, размещение и питание в отеле 5*, трансфер аэропорт-отель-аэропорт и медицинскую страховку.
Не упустите возможность понежиться на море в самый разгар бархатного сезон - одного из самых благоприятных периодов для отдыха в субтропическом, в частности, средиземноморском климате. В это время уже не так жарко, как летом, но еще довольно тепло и днем, и ночью.
Условия проведения, правила участия, перечень подарков и список победителей смотрите на официальной странице акции.
Желаем победы!
Организаторы проекта «Карта города»
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