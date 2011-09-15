Уважаемые Друзья!
С 15 сентября линейка срочных вкладов Банка Хоум Кредит дополняется новым вкладом «Выбор Банки.ру».
Вклад «Выбор Банки.ру» - вклад, который был разработан совместно с информационным порталом Банки.ру с учетом потребительских предпочтений наших Клиентов и широкой аудитории известного интернет-ресурса.
Это первый кобрендовый вклад для Банка, а для Банки.ру. - это первый банковский продукт, которому портал дал свое имя.
Появление такого вклада – целое событие для всех, но самое главное, что совместными усилиями удалось создать продукт, который выгоден в первую очередь для Клиента!
Подробная информация о новом вкладе будет размещена как на сайте Банка Хоум Кредит, так и на страницах информационного портала Банки.ру
Кроме выгодных условий вкладчиков ждет еще один приятный сюрприз: одновременно с запуском вклада информационный портал Банки.ру запускает специальную акцию для Клиентов, которые откроют вклад «Выбор Банки.ру». До 31 мая 2012 года ежемесячно будут разыгрываться 5 денежных призов в размере 38,5 тысяч рублей. Полные условия акции будут опубликованы на специальной странице информационного портала.
Обращаем ваше внимание на особенность начисления процентов по вкладу «Выбор Банки.ру»:
Вклад принимается в рублях РФ на срок 12 месяцев:
по ставке 8% годовых до истечения первых 8-ми месяцев (строго 240 дней) и
по ставке 11% годовых на последующие 4 месяца (после истечения 240 дней)*.
Первоначальный взнос от 100 000 рублей РФ. Дополнительный взнос от 10 000 рублей РФ. Частичное снятие не допускается. Причисление процентов в конце срока вклада. Возможность открытия вклада в пользу третьего лица отсутствует.
Все интересующие Вас вопросы Вы можете задавать Любови Моисеевой, специалисту группы проактивных обращений ХКФ Банка и Екатерине Пешковой, руководитель группы маркетинга и анализа банковских услуг Банки.ру на горячую линию вклада «Выбор Банки.ру».
* - эффективная ставка вклада «Выбор Банки.ру» - 9,03% годовых
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