В ленте новостей мы все ежедневно смотрим на мир через призму взглядов наших друзей Twitter и Вконтакте. А как насчет того, чтобы следить за мыслями и наблюдениями из жизни успешного менеджера? Первое лицо Хоум Кредит Банка Иван Свитек каждую пятницу в ваших обновлениях!
Зачем это нужно Ивану Свитеку? Слово ему самому:«Я регулярно встречаюсь с сотрудниками нашего банка, причем не только прямыми подчиненными. Я заметил, что из вопросов, которые мне задают, я не только понимаю, какие проблемы сейчас на повестке дня, но и понимаю то, чего люди не знают. Только живые коммуникации помогают преодолеть разрыв в понимании ситуации руководством и сотрудниками. А также разрешить противоречия и наладить контакт с любым человеком в принципе. Давайте больше общаться!»
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