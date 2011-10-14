ЛИДЕР ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ИНТУИЦИЕЙ
Я всегда размышлял о том, что же всё-таки делает хорошего лидера хорошим лидером, и даже составил список компетенций: нужно обладать харизмой, нужно ориентироваться на команду, концентрироваться на конечном результате, нужно быть стрессоустойчивым, излучать энтузиазм, а также быть достаточно жёстким и знать, о чём ты говоришь. Однако, первая, самая важная для меня компетенция - это интуиция. На руководящих позициях необходимо принимать решения о стратегии развития компании, и это нужно делать, прислушиваясь к своей интуиции. Очень часто твоё внутреннее чувство и цифры, которые ты видишь, могут противоречить друг другу. То же самое происходит, когда ты руководишь людьми, важно понимать, что может зажечь людей, что их мотивирует, и не задавая лишних вопросов, ты должен понимать, сможет ли человек справиться с большей нагрузкой или он вот-вот сломается. Если у тебя хорошая интуиция, то ты буквально умеешь читать между строк, ты способен к невербальной коммуникации, ты можешь извлекать информацию не только из очевидных фактов, но ещё и видеть ситуацию изнутри, впитывать информацию. Необходимо видеть и получать информацию, а если ты не умеешь слушать, у тебя будет изначально плохая интуиция, потому что ты не в состоянии получать информацию. Но что меня беспокоит больше всего, это как не стать статистом в нашей жизни. Поэтому интуиция очень важна: необходимо прогнозировать тренды будущего, как они будут развиваться, а также нужно понимать, как они будут применены в твоём бизнесе. Придумывай долгосрочную стратегию и пытайся инвестировать в новые тренды и понимать, на каких именно трендах тебе нужно сконцентрироваться - вот это и есть интуиция.
Источник: Вконтакте.ру
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