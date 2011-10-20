С 20.10.2011 г. изменяется порядок начисления штрафов при наличии просроченной задолженности по следующим продуктам:
1. Кредит на приобретение товара (кредит, оформленный в магазинах-партнерах Банка).
2. Наличные в кредит (кредит, оформленный для получения денежных средств в кассе банковского офиса, посредством почтового перевода или перевода на другой счет Клиента) за исключением кредитов, оформленных:
- с целью приобретения автомобиля по Продукту «Автомания» (договоры, заключенные до 02.06.2011);
- с поручительством физического лица.
В соответствии с новой штрафной политикой при наличии просроченной задолженности по договору по вышеуказанным продуктам, Банк вправе начислить неустойку (штрафы):
С 15-го дня 300 рублей.
С 25-го дня 500 рублей.
С 35-го дня - 800 рублей.
С 61-го дня - 800 рублей.
С 91-го дня - 800 рублей.
С 121-го дня - 800 рублей.
Например:
01.06.2011 г. – дата списания ежемесячного платежа 1.
15.06.2011 – дата начисления штрафа (300 рублей), при неоплате ежемесячного платежа 1.
25.06.2011 – дата начисления штрафа (500 рублей) при неоплате ежемесячного платежа 1.
И далее в соответствии с выше указанными правилами.
Источник: http://www.homecredit.ru/news.php?id=13817
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