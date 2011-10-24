Банк Хоум Кредит предоставил возможность Клиентам МЕДСИ получать медицинские услуги в кредит

Москва, 24 октября, 2011 г. - В целях повышения доступности качественных медицинских услуг и удобства Клиентов, Банк Хоум Кредит начал предоставлять кредиты на обслуживание в одной из крупнейших в России сетей частных клиник МЕДСИ.



В рамках сотрудничества Группы компаний МЕДСИ и Хоум Кредит, Банком предлагается два кредитных продукта – «1% в месяц» и «Выбери САМ».



Оформить кредит «1% в месяц» на срок до 18 месяцев можно на любую услугу или программу обслуживания Группы компаний МЕДСИ, стоимостью от 3 000 до 150 000 рублей. Переплата по кредиту составит всего 1% в месяц от стоимости товара.



Кроме того, теперь Клиенты МЕДСИ могут воспользоваться продуктом «Выбери САМ» и приобрести программы прямого прикрепления в кредит без переплаты на срок 4 и 6 месяцев. Кредит распространяется на различные программы стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от клиники.



Для удобства Клиентов МЕДСИ, условиями кредитования Банка Хоум Кредит предусматривается сокращенный набор обязательных документов. Чтобы получить кредит достаточно предоставить только два документа удостоверяющих личность.



«Потребности в медицинских услугах – одна из базовых у современного человека. К сожалению, получать услуги мирового качества, есть возможность не у всех. Мы рады, что благодаря нашим кредитным продуктам, больше людей смогут получить качественное медицинское обслуживание в клиниках МЕДСИ. Это первое медицинское учреждение, где Банк Хоум Кредит предоставляет свои услуги. В наших планах дальнейшее расширение числа наших партнеров», - отметил Александр Антоненко, Директор потребительского кредитования Банка Хоум Кредит.



Предложение распространяется на программы медицинского обслуживания и медицинские услуги для детей, а также на услуги фитнес- и велнесс- центров МЕДСИ.



«МЕДСИ предлагает полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей. Компания работает в 12 регионах России и сегодня является лидером рынка частной медицины страны. Нам очень важно, чтобы своевременная высококвалифицированная медицинская помощь была доступна как можно большему числу пациентов. Поэтому руководством компании принято решение о предоставлении услуг клиник и фитнес-центров МЕДСИ в кредит и рассрочку. Выбор партнера – Банка Хоум Кредит, обусловлен его высокой надежностью, широкой географией присутствия и максимально выгодными условиями предоставления кредитных продуктов. Я уверен, что сотрудничество МЕДСИ с Банком Хоум Кредит позволит нашим пациентам сохранять и укреплять здоровье максимально эффективно, выгодно и комфортно», - отметил Вице-президент МЕДСИ по маркетингу и продажам Влад Вольфсон.