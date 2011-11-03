Дорогие друзья,
Рады сообщить вам о том, что подведены итоги первого ежеквартального конкурса на лучший отзыв о Банке Хоум Кредит!
По итогам голосования были выявлены лидеры рейтинга, авторы отзывов-победителей, занявшие первое, второе и третье место соответственно:
1. id22188 с отзывом «Как я карту оформлял…» ,
2. Escadca с отзывом «Повесть Повесть "Адекватный Банк",
3. Андрей Сорин с отзывом «Спецпредложение от Банка Хоум кредит».
Информация о призах, местах и времени их вручения будет сообщена позже.
У нас есть просьба к автору Андрею Сорину: к сожалению, Вы не указали номер телефона, по которому мы могли бы с Вами связаться. Будем очень благодарны, если Вы пришлете номер Вашего телефона личным сообщение одному из официальных представителей Банка для того, чтобы мы смогли с Вами связаться и узнать, в каком офисе Банка Хоум Кредит и когда Вам будет удобно забрать Ваш приз.
Комментарии 0