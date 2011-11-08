Банк Хоум Кредит запустил автокредит со ставкой 14,9%

Банк Хоум Кредит запустил автокредит со ставкой 14,9% годовых с первоначальным взносом 50%.



По автокредитам Банка с первоначальным взносом 50% установлены минимальные ставки. Теперь, оформляя кредит на приобретение нового авто и внося половину его стоимости, Клиент может рассчитывать на ставку 14,9% годовых. При этом максимальная сумма займа – 1,5 млн. рублей.



По кредитам на машины с пробегом при условии, что Клиент также вносит 50% от стоимости покупки, действует ставка от 16,9% годовых. Максимальная сумма аналогичная.



Напомним, что новая линейка автокредитов Банка предоставляет гибкие условия для Клиентов с любыми возможностями и потребностями. Заемщику предлагается свобода выбора – оформить кредит с КАСКО или без, с первоначальным взносом от 10% до 50%.



При наличии КАСКО Клиент вправе рассчитывать на пониженную ставку.

Возможность выбора предлагается и в вопросе сроков рассмотрения заявки: заемщик сам может выбрать, готов ли он ждать решение по своей заявке до 3 рабочих дней или хочет, чтобы она была рассмотрена в течение 1-3 часов. Однако при выборе опции экспресс-одобрения Банк предлагает значительное преимущество - заявление рассмотрят не только в кратчайшие сроки, но и всего по двум документам.



Любой автокредит возможно оформить на срок до 48 месяцев.



«Банк успешно работал до кризиса на рынке автокредитования. В кризис мы скорректировали бизнес-стратегию, сконцентрировавшись на беззалоговых кредитах. Считаем, что наше возвращение на этот высококонкурентный рынок будет успешным. Мы намерены строить универсальный розничный Банк, поэтому иметь в линейке продуктов такой продукт как автокредиты очень важно для нас. Мы готовы бороться за этот рынок и видим в этом сегменте кредитования хорошие перспективы» - говорит Александр Антоненко, директор департамента потребительского кредитования Банка Хоум Кредит.