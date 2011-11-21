«Синяя птица» - лауреат проекта «Лидеры корпоративной благотворительности-2011»!

Благотворительный проект Банка Хоум Кредит «Синяя птица», который был запущен три года назад, в этом году получил признание сообщества профессиональных благотворителей. Программа Банка получила диплом проекта «Лидеры корпоративной благотворительности-2011» в номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию культуры благотворительности в обществе».

Церемония награждения состоялась в минувшую пятницу.



«Лидеры корпоративной благотворительности» - ежегодный всероссийский совместный проект деловой газеты «Ведомости», международной сети аудиторско-консалтинговых фирм PwC и Некоммерческого партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров». Проект состоит из ренкинга в сфере создания и управления корпоративной благотворительностью и конкурса программ в ряде номинаций. Цель проекта - выявить лучшие практики в создании и реализации благотворительных программ компаний и распространить информацию о них в бизнес среде и обществе в целом.



«Синюю птицу» Банк Хоум Кредит выпустил в 2009 году, в 2010 году программа действовала уже в пяти регионах России: Калужской, Свердловской, Волгоградской, Мурманской областях и Алтайском крае. В этом году к проекту присоединились еще три региона – Ленинградская область, Республика Карелия и Республика Башкортостан.

В Республике Башкортостан в этом году стипендиатами «Синей птицы» стали 10 студентов, в Петрозаводске стипендию выиграли 16 человек, в Санкт-Петербурге участниками программы стали 2 человека.