Банк Хоум Кредит и MasterCard проводят совместную новогоднюю акцию

Держатели кредитных карт MasterCard Банка Хоум Кредит с 1 декабря 2011 года по 31 января 2012 года могут стать участниками новогодней акции и получить один из множества подарков. Для участия в акции не нужно специальной регистрации, все, что требуется –делать покупки по карте на сумму свыше 300 рублей. Чем чаще Клиент Банка будет оплачивать покупки по карте, тем выше вероятность выиграть ценные призы. При этом учитываются и покупки в Интернете и за рубежом.



Все, кто совершат в этот период минимум 7 покупок на сумму не менее 300 рублей каждая, получат в подарок от Банка специальное издание знаменитой книги чешского писателя Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Для 500 лидеров по количеству покупок приготовлены сертификаты магазина электроники «Эльдорадо» на 3000 рублей, а 10 клиентов Банка в итоге выиграют поездку на двоих в столицу Чехии – прекрасную и романтичную Прагу. Победители получат SMS с сообщением о том, где можно забрать свой подарок.



Подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве подарков, сроке, месте и порядке их получения размещена на официальной странице акции: www.homecredit.ru/prague.