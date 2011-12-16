Акция проводится для посетителей портала, которые являются владельцами вклада «Выбор Банки.ру» — совместного продукта Хоум Кредит Банка и сайта Банки.ру. Каждый месяц пять вкладчиков получают по 25 тыс. рублей.
Для участия в ежемесячном розыгрыше призов вкладчикам необходимо зарегистрироваться на Банки.ру и отправить заявку на участие в конкурсе. Регистрация участников на промостранице вклада (http://www.banki.ru/5x25/) осуществляется в период с 15 сентября 2011 года по 31 мая 2012 года включительно. Клиент может отправлять заявку на участие каждый месяц на протяжении всего срока действия регистрации (исключение составляют выигравшие).
Победителями ноябрьского розыгрыша стали:
Демишев Алексей Валерьевич (Москва),
Лапенкова Екатерина Михайловна (Москва),
Лонин Евгений Михайлович (Санкт-Петербург),
Нагребецкая Екатерина Вячеславовна (Москва),
Степанов Павел Евгеньевич (Екатеринбург).
В акции могут принимать участие только граждане РФ, открывшие вклад «Выбор Банки.ру» с 15 сентября 2011 года по 31 мая 2012 года и имеющие действующий депозит в Хоум Кредит Банке на дату проведения розыгрыша.
Подведение следующих итогов конкурса состоится не позднее 23 января, 15 февраля, 15 марта, 16 апреля и 15 мая 2012 года.
Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по телефону и e-mail (при наличии у клиента данных каналов связи). Информация о результатах розыгрыша размещается на информационном портале Банки.ру.
Вклад «Выбор Банки.ру» — совместный продукт портала Банки.ру и Хоум Кредит Банка.
Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 12 месяцев. За первые восемь месяцев на сумму вклада проценты начисляются в размере 10% годовых, в течение следующих четырех месяцев ставка увеличивается на 3 процентных пункта — до 13% годовых. За весь срок вклада она составит 11,03%. Пополнение разрешается в течение первых восьми месяцев. Выплата процентов происходит в конце срока. При досрочном закрытии вклада по истечении восьми месяцев проценты начисляются по ставке 10% годовых. Вкладчикам предоставляется возможность участвовать в ежемесячном розыгрыше 5 призов по 25 тыс. рублей.
Открывайте вклад «Выбор Банки.ру» в Хоум Кредит Банке, регистрируйтесь на сайте и участвуйте в ежемесячном розыгрыше денежных призов!
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