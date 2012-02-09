В гостях у Петера Келлнера

25 победителей проекта «Синяя птица» провели неделю в Чехии в частной школе «Open Gate», учрежденной основателем финансовой группы PPF Петром Келлнером.



Воспитанники школы-интерната «Open Gate» проходят перед зачислением на занятия серьезный отбор - две трети учащихся составляют одаренные дети, выигравшие образовательные гранты.



Неделя в Чехии для «птенцов» Банка Хоум Кредит прошла очень насыщенно: они участвовали в учебных активностях школы и общались с преподавателями и своими талантливыми сверстниками, гуляли по Праге, осматривали достопримечательности в Карловых Варах, посетили офис группы PPF (материнской компании Группы Хоум Кредит), получали новые знания на тренингах и занимались спортом.



По словам организаторов проекта, для ребят это был очень важный опыт, ведь многие из них были за границей впервые в жизни. Это путешествие позволило им по-новому взглянуть на себя, свои цели и мечты.