Объем средств, выданных Банком Хоум Кредит в рамках программы «Кукуруза», достиг 2,5 млрд рублей

В марте 2011 года Банк Хоум Кредит приступил к выдаче нецелевых кредитов путем зачисления средств на карту бонусной программы «Кукуруза», которую можно оформить в салонах связи «Евросеть». В текущий момент объем кредитов наличными, выдаваемых через салоны ритейлера, сопоставим с объемом кредитов, выдаваемых в рамках программ POS-кредитования в магазинах торговой сети. На 1 февраля 2012 года общий объем выданных в рамках проекта средств составил 2,5 млрд рублей.



Клиенты магазинов «Евросеть» имеют возможность получить кредит и использовать эти средства на любые цели. Максимальная сумма кредита для новых Клиентов Банка составляет 50 000 руб., а для уже существующих – 100 000 руб. Для оформления кредита в салоне связи «Евросеть» достаточно иметь при себе паспорт и дополнительный документ, удостоверяющий личность. Деньги зачисляется на карту «Кукуруза» мгновенно после получения одобрения заявки на кредит, поэтому воспользоваться средствами можно «не отходя от кассы». Получить кредит наличными на карту «Кукуруза» можно в 2184 торговых точках по всей стране.