В Гражданский кодекс впишут новый порядок платежей

Совет по кодификации при президенте РФ подготовил законопроект, существенно меняющий систему Банковских счетов. Если проект закона будет принят, участники российского рынка смогут с меньшими рисками проводить, например, сделки с недвижимостью или оплачивать судебные издержки. Впрочем, для того чтобы поправки заработали, придется перенастроить автоматизированные системы всех Банков, выпустить новые нормативные акты ЦБ и дописать Налоговый кодекс.



Законопроектом, последнюю версию которого на прошлой неделе совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства внес на рассмотрение в администрацию президента, предлагается ряд существенных поправок в Гражданский кодекс, затрагивающих деятельность Банков. В частности, в главу "Банковский счет" предлагается внести шесть параграфов об отдельных Банковских счетах, оформляемых как на физических, так и на юридических лиц. До сих пор в ней фигурировали лишь корреспондентские счета и "другие счета Банков", виды которых устанавливает инструкция ЦБ.



Законопроект предлагает дополнить существующую систему Банковских счетов. Так, поправки предусматривают создание счетов, позволят на техническом уровне гарантировать исполнение денежных обязательств сторонам сделок. Гарантия такого счета (эскроу-счета) работает за счет того, что средства, зачисленные на него какой-либо из сторон, не могут быть списаны до совершения сделки. "Этот вид счета может использоваться вместо Банковских сейфов, в частности, при сделках с недвижимостью,— указывает юрист компании "Пепеляев Групп" Лидия Горшкова.- Кроме того, до сих пор крупные международные сделки по слияниям и поглощениям проводятся с использованием аккредитивов, что не всегда удобно, так как не предусматривает блокировку средств на счете до определенного момента". "Эскроу-счет исключит ситуацию, когда одна сторона сделки, зачислив средства на счет, досрочно вернет их себе. Сейчас Банк не имеет права блокировать списание, за исключением случая ареста средств на счете",— указывает заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.