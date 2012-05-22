Банк Хоум Кредит, следуя современным тенденциям в банковской рознице, активно развивает дистанционные каналы обслуживания. Клиентам банка доступны Online- и Видео-консультант, «Телефонный банк» и «Мобильный банк» для iPhone. А в конце апреля Банк Хоум Кредит запустил «Мобильный банк» для iPad.
Мобильное приложение для iPad является удобным инструментом управления своими счетами. Кроме того, с его помощью можно оплачивать услуги более 450 организаций по всей России, находить отделения, банкоматы, а так же магазины или кафе, предоставляющие скидки специально для держателей карт Хоум Кредит.
«Востребованность приложения для iPhone убедила нас продолжать внедрение продуктов на современных мобильных платформах. К созданию «Мобильного банка» для iPad мы подошли с особой тщательностью. Приложение для планшета не только очень удобно в использовании, но и потрясающе выглядит. Наши успехи были отмечены положительными отзывами, как наших Клиентов, так и экспертов рынка. В ближайшее время мы представим «Мобильный банк» для Android, а к концу года наши приложения будут доступны для большинства современных мобильных платформ», – отметил главный операционный директор Петер Шулак.
Мобильное приложение Банка Хоум Кредит предоставляет Клиентам широкие возможности для коммуникации – с его помощью можно позвонить в Банк, отправить отзыв о его работе, заказать звонок. А в случае необходимости, оформить он-лайн заявку на вклад или кредит.
Банк продолжает работать над развитием дистанционных каналов обслуживания. В ближайшее время планируется расширить функционал «Мобильного банка», а так же выпустить приложения для альтернативных мобильных платформ.
Скачать приложение можно в AppStore, найдя приложение с помощью поиска, или перейдя по ссылке в iTunes http://itunes.apple.com/ru/app/mobil-nyj-bank-home-credit/id485706440?mt=8
Комментарии 0