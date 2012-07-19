Дорогие друзья,

Рады сообщить Вам о том, что подведены итоги ежеквартального конкурса на лучший отзыв о Банке Хоум Кредит!

По итогам голосования были выявлены лидеры рейтинга, авторы отзывов-победителей, занявшие первое, второе и третье место соответственно:

1. Piccolo с отзывом Отзыв

2. ИТГ с отзывом Хочу сказать спасибо банку я

3. E.Gurin с отзывом Самый лучший кредит в моей жизни

Информация о призах и времени их вручения будет сообщена позже.

Поздравляем наших победителей и желаем им дальнейших успехов в творчестве!