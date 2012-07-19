Дорогие друзья,
Рады сообщить Вам о том, что подведены итоги ежеквартального конкурса на лучший отзыв о Банке Хоум Кредит!
По итогам голосования были выявлены лидеры рейтинга, авторы отзывов-победителей, занявшие первое, второе и третье место соответственно:
1. Piccolo с отзывом Отзыв
2. ИТГ с отзывом Хочу сказать спасибо банку я
3. E.Gurin с отзывом Самый лучший кредит в моей жизни
Информация о призах и времени их вручения будет сообщена позже.
Поздравляем наших победителей и желаем им дальнейших успехов в творчестве!
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