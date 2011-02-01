С 1 февраля Банк Хоум Кредит запустил новую линейку карточных продуктов, которая отличается простотой и удобством в использовании. Реализуя политику прозрачности и создания максимально удобных продуктов для клиентов, Банк Хоум Кредит предложил честный продукт, отличительной особенностью которого является отсутствие каких-либо регулярных комиссий за обслуживание. Теперь держатели новых кредитных карт Хоум Кредит платят только процент за пользование кредитом. При полном погашении в течение льготного периода, пользование картой становится абсолютно бесплатным.
В новую линейку входят две стандартные и золотая карты с максимальным кредитным лимитом до 300 тысяч рублей. Процентные ставки, в зависимости от типа карты составляют от 24,9%. Ставка зависит от комплекта документов, которые может предоставить клиент в подтверждение платежеспособности. Льготный период – до 51 дня.
«Разрабатывая новую карточную линейку, мы задались вопросом «Почему клиент должен платить за обслуживание карты даже в том случае, если он ей не пользуется?». Мы отменили комиссию за обслуживание, и теперь наш продукт действительно стал финансовой подушкой безопасности. Клиент может держать карту в кошельке и воспользоваться ей в случае непредвиденных расходов, а до этого момента не нести никаких затрат», - прокомментировал Денис Власов, Директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.
Более подробную информацию об условиях новых карточных продуктов можно найти на сайте: http://www.homecredit.ru/cards.php
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