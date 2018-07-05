Наша программа лояльности стала лучшей в двух номинациях:
- «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт»
- «Премия за эффективное использование аналитики».
Это вполне заслуженно, ведь по условиям программы «Польза» ее участники получают кешбэк за любые покупки. В зависимости от вида (кредитная или дебетовая) и категории карт с «Пользой» (Gold или Platinum) при оплате возвращается до 10% за покупки у партнеров, 3-5% за покупки в категориях «Кафе, рестораны»/ «АЗС»/ «Путешествия» и 1-1,5% за любые другие покупки.
Напоминаем, что в прошлом году в рамках этой премии программа "Польза" также удостоилась награды «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт».
Оформить карты с программой лояльности "Польза" можно на официальном сайте.
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