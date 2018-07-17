С начала июля мы одним из первых банков в России начали собирать данные для Единой биометрической системы.
Любой желающий может сфотографироваться и записать образец голоса в одном из семи наших офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. Вот адреса:
• Екатеринбург, ул. Декабристов 16/18Ж
• Казань, ул. Сибирский тракт д. 9
• Москва, ул. Вешняковская д. 20Б
• Москва, ул Первомайская 107
• Москва ул. Правды 8к.1
• Нижний Новгород, ул. Б. Покровская 62/5
• Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.6 литер А
Мы планируем к концу года начать собирать биометрические данные уже в 80 отделениях. А к концу 2019 года — во всех.
Скоро с помощью этих данных можно будет дистанционно получать любые услуги во всех банках, подключившихся к системе. Позавчера мы уже выдали первый в России кредит с удаленной идентификацией. Это был онлайн-кредит на покупку товара, идентификация клиента заняла меньше минуты. К следующему году мы планируем оказывать все услуги дистанционно.
Добро пожаловать в будущее!
Узнать больше о Единой биометрической системе можно по адресу: https://bio.rt.ru/
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