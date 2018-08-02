С 30 июля клиенты Банка Хоум Кредит могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи.
К Google Pay можно привязать совместимые с сервисом действующие карты Банка Хоум Кредит (кредитные, дебетовые, виртуальные, карты моментальной выдачи). Карты сохранят все свои функции и будут работать так же, как обычные пластиковые карты. Например, при оплате картами с программой лояльности «Польза» через Google Pay клиенты по-прежнему будут получать кешбэк баллами за любую покупку.
Google Pay работает на устройствах с операционной системой Android 5.0 или выше и поддержкой технологии бесконтактной оплаты — NFC.
Настроить сервис очень просто. Для начала нужно скачать приложение Google Pay из магазина приложений Google Play. Затем нужно открыть приложение и следовать инструкциям на экране. После того, как вы выполните все инструкции и добавите банковские карты в приложение, вы сможете платить мобильным устройством через GooglePay. Подробнее о настройке Google Pay по ссылке
«Число транзакций с помощью мобильных телефонов возрастает. Это удобно и безопасно. Клиенту не нужно носить с собой все свои банковские карты — их можно просто добавить в приложение на смартфоне», — комментирует Михаил Балабанов, директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит.
Подробнее о Google Pay для клиентов Банка Хоум Кредит по ссылке.
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