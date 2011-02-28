Кредитный рынок восстановился от кризиса, уверяют банкиры. Его участники готовятся к переделу сфер влияния, внедряя новые стратегии. Один из лидеров розничного кредитования, банк «Хоум Кредит», намерен делать ставку не на свой привычный сегмент — товарные кредиты, а на займы наличными, которые к тому же планирует выдавать в магазинах.Почему избрана столь оригинальная стратегия и поможет ли она потеснить Сбербанк? Рискует ли банк, выдавая наличные в магазинах? Чем привлекают банк малые города? На эти и другие вопросы «Маркеру» ответил зампредправления, руководитель блока банковской сети банка «Хоум Кредит» Юрий Андресов.— Мы доступны территориально: наши точки открываются на потоках — в торговых центрах, на людных улицах, на перекрестках, как это делают ритейлеры, та же «Евросеть». К тому же мы сделали процесс взаимодействия клиента с банком максимально простым и быстрым: скорость принятия решения, например, по POS-кредитам занимает от 15 до 30 минут.— Если посмотреть на Россию с позиции предложения банковских услуг, то мы увидим острый дефицит. Особенно это касается маленьких городов, где живет 50–70 тыс. человек. Там мы и собираемся открывать наши точки. Параллельно наша задача — нарастить сеть отделений в местах скопления людей, расположить мобильные офисы в торговых центрах и крупных магазинах. Там, куда толпы людей идут в выходной день. Ведь в большинстве своем люди не будут специально тратить субботу или воскресенье на визит в банк, а вот посещение магазина в выходной день вошло у россиян в привычку.— Конкуренция есть. Но обратите внимание, что большинство розничных банков в мобильных офисах предлагают исключительно кредитные карты. Мы же можем не просто собрать анкеты и сформировать заявки на продукты, но и в течение часа выдать наличные.— Мы уже присутствуем в «Горбушкином дворе», ведем переговоры с торговыми центрами Москвы и регионов. Сейчас таких офисов уже больше 50. К концу 2011 г. у нас будет свыше сотни мобильных офисов с широким набором услуг в шаговой доступности.— У нас два вида мобильных офисов. Первый — это офисы площадью 5–7 кв. м, которые, по-сути, можно расположить где угодно. Они мобильны, в них отсутствует касса, и состоят они только из банкомата и рабочего места специалиста. Их можно перенести в любой момент, открыть на новом месте.Другой формат — это «острова», стойки круглой формы, площадью 20–40 кв. м. В них всего по двум документам — паспорту и, скажем, пластиковой карте другого банка, можно получить как кредитную карту, так и наличные в кредит. В большинстве случаев с момента подачи документов и заявления на кредит до начисления денег на банковский счет заемщика проходит не больше часа. Деньги можно снять в банкомате, расположенном прямо рядом со стойкой. А с марта этого года заемщик может получить пластиковую карту no name с зачисленными на нее деньгами, позволяющую беспроцентно снимать наличные в любом банкомате.— Предоставление данных о кредитных историях физических лиц банкам по запросу в Бюро кредитных историй(БКИ) — это данность. Этот механизм не позволяет отслеживать подозрительные заявки, которые могут никаким образом не пересекаться с теми самыми кредитными историями.Поэтому был и запущен проект на базе БКИ EQUIFAX, связанный с проверкой поступающей информации из различных банков, который называется Fraud Prevention System (FPS). Система позволяет анализировать сведения из кредитных заявок по базам данных банков — участников FPS. Благодаря FPS можно выявить как финансово неграмотных людей, которые набрали уже столько кредитов, что не в состоянии справиться с нагрузкой по платежам, так и откровенных мошенников. Если мошенник засветился в одном банке, в другом его могут встретить уже совместно с правоохранительными органами.— Вообще, мы позиционируем себя как банк для каждого. На практике средний возраст нашего клиента — 33–35 лет. Минимальный порог — 18 лет. Но концептуально наш банк стремится стать своего рода «Макдоналдсом» на финансовом рынке. Доступным, узнаваемым и предоставляющим продукты для каждого.— Private-сегмента как такового, в устоявшемся понимании, у нас нет. Есть особый проект под названием «Кабинет», который работает с 2009 г. Чтобы получить обслуживание в «Кабинете», нужно разместить в нашем банке депозит на сумму от 500 тыс. руб. (в Москве, в регионах поменьше). Опять возвращаясь к «Макдоналдсу», мы хотим любой продукт, даже VIP, сделать более массовым и доступным. Не важно ведь, кем вы являетесь: топ-менеджером или рядовым сотрудником — вы заходите в «Макдоналдс», и вам предлагают одинаковые чизбургеры и бигмаки, обслуживая с одинаковой скоростью. По отношению к «Макдоналдсу» все равны.— Ипотеку пока не собираемся. Только в качестве исключения, по запросу, мы скоро сможем выдавать ипотеку нашим «зарплатным» клиентам. Автокредиты — другое дело. В этом году мы развернем автокредитование в полном объеме. Мы завершаем пилотный проект выдаче кредитов наличными на покупку подержанных автомобилей — «АвтоМАНИя». В наших планах не только развивать этот продукт, но и вернуть в продуктовую линейку стандартный автокредит.— Может, конечно. Сбербанк анонсировал, что хочет выйти на рынок экспресс-кредитования. «Траст» недавно вышел на этот рынок. Но ожидать того, что с приходом новых игроков что-то кардинально поменяется на этом рынке, я бы не стал. Сбербанк — очень большая структура, поэтому в короткие сроки развернуться на рынке экспресс-кредитования, не имея опыта и бизнес-процессов, довольно трудно.— Да, он придет и сядет по-соседству. С его приходом в целом расклад на рынке не поменяется.— Если вы имеете в виду POS-кредитование, то, по нашим оценкам, его объем на 1 января 2011 г. составлял порядка 158 млрд руб. Если же говорить о рынке кредитов наличными, то его объем составляет порядка 1755 млрд руб.Мы лидируем на POS-рынке и входим в десятку по выдаче кредитных карт, а также работаем над тем, чтобы занять солидную позицию на рынке по выдаче кредитов наличными, который сейчас занят госбанками. Придется отбивать долю у того же «Сбера».