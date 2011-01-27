БПФ приветствует друзей!

Банк Проектного Финансирования приветствует всех профессионалов и любителей сайта www.banki.ru!



Нам приятно работать с вами, прислушиваться к вашей конструктивной критике и личному мнению не только в наших офисах, но и он-лайн: на различных ветках форума, на страницах блогов финансистов и здесь, в этом новом разделе, призванном еще больше сплотить друзей банков и сами финансовые институты.



Помните: мы всегда открыты для ваших новых идей и общения, которое, как мы надеемся, в 2011 году по-прежнему будет оставаться плодотворным!



Всегда ваш БПФ.

