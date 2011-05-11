ЮниКредит Банк предоставляет клиентам возможность осуществлять платежи через отделения «Почты России»

С 10 мая 2011 г. клиенты ЮниКредит Банка получили возможность осуществлять денежные переводы на свои счета в Банке, в т.ч. в целях погашения кредитов , через обширную сеть отделений «Почты России».



Осуществление платежа в адрес Банка происходит посредством почтового перевода в отделениях «Почты России», при этом комиссия за осуществление перевода для клиентов ЮниКредит Банка значительно ниже, чем тарифы по обычным почтовым переводам, а почтовый бланк для перевода можно самостоятельно заполнить на сайте Банка.

