На сайте ЮниКредит Банка доступна обновленная версия ипотечного калькулятора (http://www.unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/personal/mortgage/icalc.wbp), которая позволяет подобрать наиболее оптимальные условия получения ипотечного кредита, исходя из требуемой суммы кредита, размера ежемесячного дохода, размера ежемесячного платежа или стоимости недвижимости.
С помощью ипотечного калькулятора можно сравнить между собой различные варианты предлагаемых Банком процентных ставок (фиксированная, плавающая, комбинированная). При этом расчет можно произвести для всех предлагаемых Банком программ – кредита на квартиру или коттедж, а также целевых и нецелевых кредитов под залог имеющейся квартиры.
С более подробными условиями предоставления кредитов можно ознакомиться в разделе «Ипотечные кредиты» на официальном сайте Банка.
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