ЮниКредит Банк объявляет о продлении специальной акции по ипотеке для клиентов в Московском регионе

С 1 июля по 15 августа 2011 года ЮниКредит Банк продлевает специальную акцию для клиентов в Московском регионе, оформляющих кредит по программам ипотечного кредитования на покупку квартиры или коттеджа, а также целевой ипотечный кредит.



В рамках акции в день подписания кредитного договора клиентам вручаются сертификаты от компании-партнёра Банка «Роникон», благодаря которым они получают специальные скидки при покупке мебели.



С более подробными условиями предоставления кредитов можно ознакомиться в разделе «Ипотечные кредиты» на официальном сайте Банка.