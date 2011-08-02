Еще больше возможностей оплаты услуг через Enter.Unicredit и Mobile.UniCredit

ЮниКредит Банк продолжает совершенствовать сервис оплаты услуг и увеличивать число компаний, услуги которых можно оплатить с помощью интернет-банка Enter.UniCredit и мобильного банка Mobile.UniCredit .



С августа 2011 г. добавлена возможность оплатить услуги связи Ростелеком (ОАО «Ростелеком»), покупки на сайте Биглион (ООО "Биглион"), заказы продукции Орифлейм (ООО «Орифлейм Косметикс») и Фаберлик (ОАО «Фаберлик»). Также в разделе «Путешествия» вы сможете оплатить авиа- и железнодорожные билеты, приобретаемые через агенство UniFest Travel (ООО «Фест»).



Клиенты ЮниКредит Банка могут оплачивать через Enter.UniCredit и бесплатное мобильное Java-приложение Mobile.UniCredit более 130 услуг в режиме онлайн и без комиссии.

