ЮниКредит Банк снижает ставки по ипотечным кредитам

С 1 августа 2011 года ЮниКредит Банк снижает ставки по ипотечным кредитам в долларах США или евро. Новые условия распространяются на кредиты с комбинированными процентными ставками для всех программ кредитования под залог недвижимого имущества. Теперь минимальная ставка по ипотечным кредитам в долларах США или евро составляет 7% годовых .



Новые условия распространяются на Москву, Санкт-Петербург, а также все региональные филиалы ЮниКредит Банка.



С более подробными условиями предоставления кредитов можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Ипотечные кредиты».

