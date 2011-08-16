Приглашаем к участию мечтателей и художников в возрасте до 14 лет, проживающих в городе Липецке или Липецкой области. Для этого нужно в период с 15 августа по 1 сентября 2011 года прислать или принести на конкурс рисунок с изображением дома – и такого, в котором можно счастливо жить всей семьей, и такого, который пока может существовать лишь в воображении юных художников!Все работы будут выставлены в операционном офисе «Липецкий» с 1 по 15 сентября 2011 года. Из их числа посетители Банка выберут 3 лучшие работы, авторы которых получат подарок от ЮниКредит Банка – сертификаты магазина «Кенгуру»!Адрес офиса: 398050, Липецк, ул. Ворошилова, д. 5.