ЮниКредит Банк начал принимать полисы КАСКО с франшизой

С середины августа 2011 г. ЮниКредит Банк начал принимать полисы страхования АВТОКАСКО с безусловной франшизой как за первый год страхования при оформлении кредита, так и при пролонгации полисов АВТОКАСКО на второй и последующие годы.



Полисы принимаются с учетом следующих условий:



- для всех автомобилей - до 10 тысяч рублей (включительно) или эквивалент в валюте;



- для автомобилей стоимостью не менее 1 750 000 рублей (или эквивалент в валюте) - до 30 тысяч рублей или эквивалент в валюте.