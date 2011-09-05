ЮниКредит Банк снижает ставки по кредитным картам в рублях

ЮниКредит Банк предлагает оформить кредитную карту в рублях на новых, еще более привлекательных условиях. С 5 сентября 2011 года устанавливаются следующие процентные ставки: для карт Visa Gold/ MasterCard Gold — от 20,9 до 23,9% годовых, для карт Visa Classic/ MasterCard Standard — от 21,9 до 26,9%, для карт S7 Priority - VISA Gold - UniCreditCard — 25,9%, по карте S7 Priority - VISA Green - UniCreditCard — 27,9%. Размер процентной ставки определяется индивидуально в зависимости от категории заемщика. Максимальная сумма кредитного лимита — 600 000 рублей. Льготный период кредитования до 55 дней.



В числе других преимуществ кредитных карт ЮниКредит Банка – возможность открытия карты по двум документам, оформление дополнительной кредитной карты, гибкие условия погашения кредита (размер ежемесячного платежа от 10% до 100% суммы задолженности), бесплатное SMS-информирование обо всех операциях по карте SMS.UniCredit, а также бесплатные услуги Enter.UniCredit для удобного контроля и управления вашей кредитной картой. Все карты участвуют в специальной бонусной программе «Карта скидок».



Более подробно с условиями по кредитным картам ЮниКредит Банка можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Частным лицам» - «Кредитные карты».



Оставьте заявку на оформление кредитной карты прямо сейчас на сайте Банка или по телефону 8 800-700-73-00.