ЮниКредит Банк объявляет конкурс среди заемщиков по программам ипотечного кредитования.
Если вы оформили ипотеку в ЮниКредит Банке и вам есть, что рассказать другим о том, как вы решили «квартирный вопрос» — выиграйте новый планшетный компьютер Apple iPad 2
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Чтобы принять участие в конкурсе:
1. Зайдите на портал Banki.ru в раздел «Народный рейтинг».
2. Кликните «Оставить отзыв о банке»— и расскажите свою правдивую историю об оформлении ипотеки в ЮниКредит Банке.
Все отзывы, участвующие в конкурсе, автоматически помечаются иконкой с изображением домика.
Обладатель главного приза будет определен компетентным жюри из 6 человек, которые выберут самую интересную историю и автора, который получит Apple iPad 2.
Сроки проведения конкурса: с 16 сентября 2011 по 16 октября 2011 года
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География проведения конкурса: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск.
Подведение итогов конкурса и объявление победителя состоятся 26 октября 2011 года!
Подробные условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте
Банка.
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