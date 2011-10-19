Уважаемые Клиенты!
Мы благодарны вам за активное участие в первом этапе конкурса на лучший отзыв о получении ипотечного кредита в ЮниКредит Банке!
За период проведения первого этапа конкурса (16.09.11 – 16.10.11) нами было получено 33 отзыва об ипотеке, и мы считаем это отличным результатом! Победитель первого этапа будет объявлен 26.10.11.
Рады сообщить, что мы решили не останавливаться на достигнутом и дать возможность описать свой опыт сотрудничества с Банком и выиграть Apple iPad 2 всем Клиентам, которые еще не успели этого сделать.
Второй этап конкурса начнется 18.10.11 и продлится до 18.11.11.
Условия участия остаются прежними:
1. Зайдите на портал Banki.ru в раздел «Народный рейтинг
».
2. Кликните «Оставить отзыв о банке
» — и расскажите свою правдивую историю об оформлении ипотеки в ЮниКредит Банке.
Все отзывы, участвующие в конкурсе, автоматически помечаются иконкой с изображением домика.
Обладатель главного приза будет определен компетентным жюри из 6 человек, которые выберут самую интересную историю и автора, который получит Apple iPad 2.
География проведения конкурса: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск.
Подробные условия участия в конкурсе размещены на сайте Банка
.
Желаем удачи!
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