Мы благодарим всех Клиентов, попробовавших свои силы в конкурсе на лучший отзыв о кредитной карте S7 Priority - VISA - UniCreditCard «Билет в Европу», проходивший с 1 по 25 декабря 2011 года.
По результатам голосования членов жюри лучшим стал отзыв «Правильные ежедневные покупки с банковской картой S7 Priority - VISA – UniCreditCard» автора под ником IPak.
Мы сердечно поздравляем победителя!
Всем участникам конкурса мы выражаем свою признательность за интересные истории и надеемся, что вы примете участие в новых конкурсах ЮниКредит Банка.
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