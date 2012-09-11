ЮниКредит Банк объявляет о завершении конкурса «Ура! Я купил автомобиль!»

10 сентября завершился прием историй клиентов для участия в конкурсе ЮниКредит Банка «Ура! Я купил автомобиль!». В течение 3-х месяцев клиенты направляли свои отзывы об опыте получения автокредита в ЮниКредит Банке, рассказывали о различных жизненных ситуациях, делились своими впечатлениями. Всего с 3 июля по 10 сентября в ЮниКредит Банк пришло более 160 историй. Мы благодарны всем за активное участие!



До подведения итогов конкурса и определения победителя осталось совсем немного времени – жюри уже приступило к выбору самого интересного отзыва. Автор этой истории сможет выбрать один из 3-х подарков от ЮниКредит Банка:



• iPad с WiFi + Cellular не менее 32GB (3-го поколения)

• скидку 0,5% от ставки по действующему автокредиту

• 1% от ставки при оформлении нового кредита.



Объявление истории-победителя состоится 25 сентября. Результаты будут опубликованы на сайтах: www.banki.ru, www.unicredit.ru.



Желаем всем участникам удачи на этапе определения победителя конкурса «Ура! Я купил автомобиль!»

