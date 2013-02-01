Хотите получить современный гаджет, который станет надежным спутником в дороге?
Поделитесь своим мнением о кредитной карте АвтоКарта World MasterCard® на портале Банки.ру — и выиграйте новенький iPad!
Период проведения конкурса: с 1 февраля по 14 мая 2013 года
Как принять участие
1. Присоединяйтесь к сообществу «Друзья ЮниКредит Банка» на информационном портале Банки.ру.
2. Расскажите о ваших впечатлениях, связанных с обслуживанием и использованием кредитной карты АвтоКарта World MasterCard, в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.
Обратите внимание, что отзыв должен содержать только достоверную информацию!
3. Станьте победителем конкурса и получите главный приз – iPad Wi-Fi + Cellular 64 Гб.
Внимание! Для участия в конкурсе необходимо, чтобы ваша АвтоКарта World MasterCard была активирована.
У вас еще нет АвтоКарты World MasterCard? Оформите заявку здесь .
Узнайте больше>>
Комментарии 0