Скачайте приложение Mobile.UniCredit для iPhone и iPad и используйте возможности заходите в банк со своего гаджета

В новом году ЮниКредит Банк запустил банковское приложение для устройств Apple iPhone, iPod Touch и iPad. Скачайте это приложение – и вы сможете найти ближайшие отделения и банкоматы ЮниКредит Банка, узнать, где предоставляют скидки при оплате картами ЮниКредит Банка, курсы валют, новости, а также заказать звонок специалиста Банка в удобное время.



В iPhone, не покидая приложения, можно зайти в интернет-банк PDA.UniCredit по кнопке «Мобильный банк», а в iPad по кнопке «Интернет-банк» зайти в интернет-банк Enter.UniCredit.



Скачать новое приложение можно бесплатно в AppStore, используя для поиска ключевые слова «ЮниКредит Банк» или «Mobile.UniCredit».