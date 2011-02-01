ЮниКредит Банк проводит акцию по ипотеке: ставки снижены, комиссия отменена

С 1 февраля 2011 года ЮниКредит Банк в рамках маркетинговой акции снижает ставки по ипотечным программам, а также отменяет комиссию за организацию ипотечного кредита. Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2011 г.



В рамках акции ставка по ипотечным кредитам в валюте может быть от 9% годовых, по кредитам в рублях - от 10% годовых.



Акция действует в Москве, Санкт-Петербурге, а также во всех региональных филиалах ЮниКредит Банка.



С более подробными условиями предоставления кредитов можно ознакомиться в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте Банка.