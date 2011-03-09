Банк СОЮЗ выступил со-организатором облигационного займа ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

АКБ «СОЮЗ» (ОАО) выступил со-организатором облигационного займа ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07. Облигационный заем объемом 15 млрд. рублей был успешно размещен 03 марта 2011 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Сделка вызвала очень высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Спрос на облигации превысил объем выпуска более чем в 2 раза и составил более 35 млрд. рублей. Ставка 1-6 купонов облигаций была установлена Эмитентом в размере 8,3% годовых, что соответствует доходности к 3-х летней оферте 8,47% годовых.

Выпуск рублевых облигаций ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 20 мая 2010 года. Объем серии 07 составляет 15 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения облигаций – семь лет с офертой через три года. Купонный период по облигациям составляет 182 дня.

Банк СОЮЗ позитивно оценивает перспективы данного займа на вторичном рынке, несмотря на то, что выпуск был размещен значительно ниже первоначально заявленных организаторами уровней доходности. Наш оптимизм основывается на ожиданиях дальнейшего улучшения кредитного качества компаний, входящих в ОК РУСАЛ, а также текущих положительных тенденциях на рынке первичного алюминия.



Справка

ОК РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. В компании работают около 76 тыс. человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» – крупнейший в мире производитель первичного алюминия. На долю предприятия приходится 30% российского и 4% мирового производства алюминия. Производственная мощность предприятия превышает 1 млн. тонн алюминия в год. На заводе работают более 4 тыс. человек. Завод потребляет более 75% электроэнергии Братской ГЭС.

