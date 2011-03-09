Потребительский кредит в Банке СОЮЗ на неотложные нужды стал еще доступнее

Банк СОЮЗ снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. В зависимости от срока и программы кредитования ставки снижены на 3-4% годовых.



Кредитование населения является одним из важнейших направлений деятельности Банка СОЮЗ. Своей первоочередной задачей Банк считает создание привлекательных условий кредитования и предлагает своим клиентам конкурентоспособные и высокотехнологичные продукты. Условия кредитования в Банке СОЮЗ максимально прозрачны, какие-либо скрытые комиссии отсутствуют.



Самые низкие процентные ставки по беззалоговым потребительским кредитам на любые цели установлены для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке, и для сотрудников корпоративных клиентов Банка – 19% годовых. Для остальных заемщиков процентная ставка составит 23% годовых.

